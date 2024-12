Les bars et restaurants genevois servent trop facilement de la bière aux moins de 16 ans

D'après la «Tribune de Genève», une série d'achats-tests réalisée cet automne révèle que 32 sur 67 des établissements contrôlés n'ont pas vérifié l'âge des jeunes demandant qu'on leur serve de la bière. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les jeunes ont-ils l'air de plus en plus mûrs ou les équipes des bars et restaurants ne se montrent-elles pas assez sévères au moment de servir de l'alcool? La question se pose, alors que la «Tribune de Genève» vient de révéler les résultats d'une série d'achats tests réalisés cet automne par le Service du chimiste cantonal dans cinq zones du centre-ville de Genève, ainsi que Carouge.

Il s'avère en effet que près de la moitié des 67 établissements concernés ont accepté de vendre de la bière à de jeunes clients âgés de moins de 16 ans. Ceux-ci, engagés dans le cadre de la campagne, devaient ainsi se présenter dans les lieux contrôlés et demander un verre d'alcool, afin de vérifier s'ils pouvaient l'obtenir sans contrôle de la carte d'identité. Pour rappel, la vente et remise de boissons alcoolisées fermentées (bière, vin) est défendue pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, dans toute la Suisse. Cette limite s'élève à 18 ans pour les spiritueux.

Des amendes pour les établissements épinglés

Ainsi que le souligne «La Tribune de Genève», ce type de test apparaît depuis le 1er octobre dans la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Le chimiste cantonal Patrick Edder a notamment précisé, auprès de nos confrères, que les tests avaient eu lieu en journée, sans aucun effort réalisé pour masquer l'âge réel des jeunes, lesquels ne devaient pas boire l'alcool qui leur était servi, mais quitter immédiatement l'établissement.

Les 32 mauvais élèves du test auront droit à une amende de 500 à 1000 francs, alors que de précédents tests n'avaient donné lieu qu'à un simple rappel de la loi. D'après «La Tribune», trois établissements ont déjà fait opposition.

Les groupes de filles sont moins souvent contrôlés

Un rapport d'Addiction Suisse révèle en outre que 13'649 achats tests ont été recensés en Suisse en 2023, dont 10'014 ont été obtenus et réalisés. Les établissements les plus souvent contrôlés sont des chaînes de magasins vendant de l'alcool (pour près de la moitié), ainsi que les restaurants, bars, manifestations sportives ou fêtes publiques.

Les résultats de l'ensemble de ces tests soulignent que la vente d'alcool a eu lieu dans un peu moins d'un tiers des cas, tandis que 78,2% des demandes ont mené à un contrôle de l'âge (avec ou sans vérification des papiers d'identité) par les équipes.

«Les analyses multivariées permettent d'observer que lorsque les achats tests ont été effectués par une seule personne, le taux de contrôle de l'âge varie peu entre garçons et filles (74% respectivement 71,6%)», précise le rapport. Or, on note quelques variations lorsque plusieurs jeunes clients se présentent en même temps, sachant que les groupes de filles sont moins souvent contrôlés (67,5%) que les groupes composés uniquement de garçons (85,5%). En revanche, ce sont les groupes mixtes qui reçoivent le moins de contrôles (65,5%).