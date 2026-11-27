De retour en Coupe du monde après près de cinq ans d'absence, Natalia Terenteva a pris la 4e place du 10 km classique de Ruka. Huée par une partie du public finlandais, la Russe a trouvé une alliée inattendue: Linn Svahn.

Blick Sport

Le retour a été tonitruant. Absente du circuit depuis la saison 2021/22, Natalia Terenteva, connue jusqu'ici sous le nom de Nepryaeva, a retrouvé la Coupe du monde à Ruka sous statut neutre. Et l'ancienne lauréate du classement général et du Tour de Ski n'a rien perdu de son niveau.

Longtemps dans la course à la victoire sur le 10 km classique, la Russe de 31 ans a finalement pris la 4e place, à 19 secondes de la gagnante. Le podium a été entièrement suédois, avec Ebba Andersson devant Linn Svahn et Frida Karlsson.

Des sifflets sur le podium

Invitée à la cérémonie des fleurs, réservée aux six meilleures, Natalia Terentieva a été sifflée par une partie des spectateurs. Une réaction qui n'a pas plu à Linn Svahn. «Je trouve que c'était un vilain comportement. Le problème ne concerne pas une seule personne. Il s'agit de la guerre en cours, et c'est quelque chose de bien plus grand», a lâché la Suédoise au micro de la chaîne SVT.

«Il faut faire la différence entre le vrai problème et le fait de s'en prendre à une personne. Je ne pense pas que siffler aide qui que ce soit. Ce qui peut vraiment changer quelque chose, c'est la fin de la guerre», a poursuivi la deuxième du jour. La Suédoise a toutefois tenu à préciser sa position: «Je pense toujours que les athlètes russes ne devraient pas participer aux compétitions internationales.»

Le ministre a boudé la cérémonie

La polémique avait éclaté avant même le départ. Le ministre finlandais des Sports, Mika Poutala, avait annoncé qu'il refuserait de remettre les prix si un athlète russe sous bannière neutre se retrouvait sur le podium. Il a tenu parole et ne s'est pas présenté à la cérémonie.

Trois Russes étaient au départ à Ruka: Natalia Terentieva, Savely Korostelev et Daria Nepryaeva. Ils ont pu concourir parce qu'ils se trouvaient déjà en Finlande avant l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions sur la venue des athlètes russes.