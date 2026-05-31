Jonas Vingegaard remporte son premier Giro et entre dans le cercle des vainqueurs des trois grands Tours. Jonathan Milan s'adjuge au sprint la dernière étape à Rome, devant Giovanni Lonardi et Paul Penhoët.

AFP Agence France-Presse

Jonas Vingegaard a remporté son premier Tour d'Italie, complétant sa trilogie dans les grands Tours, à l'issue de la 21e et dernière étape remportée au sprint par Jonathan Milan dimanche à Rome.

Le Danois devient, à 29 ans, le huitième coureur de l'histoire à avoir gagné le Tour de France, le Giro et la Vuelta après Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome.

Il succède à son ancien coéquipier chez Visma-lease a bike, Simon Yates, après avoir survolé cette 109e édition, glanant cinq victoires d'étape et terminant avec une avance de plus de cinq minutes sur l'Autrichien Felix Gall au général.

L'Australien Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2022, complète le podium.

Le Français Paul Magnier est l'autre grand coureur de ce Tour d'Italie, dont il repart avec trois victoires d'étape au sprint et le maillot cyclamen du vainqueur du classement par points.

Mais, dimanche, le sprinteur de Soudal-Quick Step a été dominé par Jonathan Milan qui, au dernier jour, a enfin ouvert son compteur et celui de son équipe Lidl-Trek dans ce Giro.

Le colosse italien a imposé sa puissance dans le faux-plat montant menant à l'arrivée pour devancer largement son compatriote Giovanni Lonardi et le Français Paul Penhoët.