Jannick Sinner atteint les demies sans difficulté à Pékin

Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi de Pékin. (Archives)
Photo: Wu Hao
ATS Agence télégraphique suisse
L'Italien de 24 ans affrontera pour une place en finale l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce de son adversaire tchèque Jakub Mensik (19e) mené 4-1 dans le premier set. «Globalement, je suis très content de mon match aujourd'hui», a commenté Sinner.
Après le gain facile de la première manche, Sinner a rencontré une plus grande résistance dans la seconde. Au point de perdre sa mise en jeu et de permettre à Marozsan de servir pour le gain du set à 5-4.
Mais Sinner a alors passé la vitesse supérieure: il a remporté 12 des 13 points suivants pour aligner trois jeux (dont deux sur service adverse) et remporter la partie sur sa première balle de match.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?