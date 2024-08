Mark Streit: «La mentalité de Stan me fascine»

Stan Wawrinka aborde à New York le 72e tournoi du Grand Chelem de sa carrière - et sait qu'il pourra compter sur le soutien d'un sportif qui le connaît et le suit depuis des années: Mark Streit, ex-star de la NHL.

1/7 Stan Wawrinka et Mark Streit posent pour Blick dans la halle de tennis de Gstaad.

Marco Pescio

Cela faisait longtemps que Stan Wawrinka (39 ans) et Mark Streit (46 ans) ne s'étaient pas vus, lorsque Blick les a rencontrés à Gstaad pour un entretien spontané. Les deux se connaissent depuis 2009, explique Streit, qui est directement rejoint par son ami: «Parfois, nous nous voyons, puis nous ne nous voyons plus depuis longtemps. Mais nous nous sommes toujours très bien entendus».

Le petit déjeuner dans le hall de l'hôtel Le Grand Bellevue a lieu parce que Mark Streit rejoint au pied levé l'interview de Stan Wawrinka. L'ancien hockeyeur professionnel et star de la NHL est lié à la légende du tennis par les affaires. Mark Streit est le cofondateur de la marque de montres Norqain, dont le Vaudois est devenu investisseur en 2024. Et le fait que le duo s'entende bien n'est pas une surprise, car «Stan the Man» est un fan assumé de hockey - et Mark Streit, quant à lui, un véritable passionné de tennis.

Mark Streit est chaque semaine sur le court

Ces jours-ci, il suivra également de près l'US Open, pour lequel Stan Wawrinka a reçu une wild card. Mark Streit raconte: «J'ai grandi avec le tennis, j'ai commencé dès l'âge de quatre ou cinq ans. Avec mes parents, je regardais tous les tournois du Grand Chelem». Il n'a jamais perdu sa passion - même pendant sa carrière de hockeyeur. Entre les saisons, il a souvent joué avec son collègue de la Nati Roman Josi: «Chaque été». Stan Wawrinka avoue lui être à nouveau réticent à l'idée de jouer au hockey sur glace: «Je n'ai encore jamais essayé. Peut-être une fois à l'école, mais plus depuis. Le risque de blessure est trop grand. Surtout quand on n'est pas doué».

Mark Streit joue lui une fois par semaine au tennis. Et il a suivi de près la carrière de Stan Wawrinka. «J'ai le plus grand respect pour ce qu'il a accompli à l'époque de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est fou qu'il ait pu gagner trois tournois du Grand Chelem durant cette période».

«Il a inspiré tous les sportifs suisses»

Mark Streit relève des parallèles avec sa carrière, au cours de laquelle il a remporté la Stanley Cup en 2017 avec les Pittsburgh Penguins: «Moi non plus, on ne m'a pas fait de cadeau dans ma carrière, ça a toujours été un travail difficile». Et Stan Wawrinka trouve lui aussi qu'il a toujours apprécié l'échange avec le hockeyeur: «Nous avons pu beaucoup profiter l'un de l'autre. Et bien sûr, j'ai aussi toujours suivi son parcours. Je suis Suisse jusqu'au bout des ongles - et je le soutiens partout où c'est possible!»

Ce qui impressionne le plus Streit chez Wawrinka? «Sa mentalité, il s'investit à fond dans chaque match et a inspiré tous les autres sportifs suisses avec son style».

Publicité

Mardi soir, le Romand aura à nouveau l'occasion d'enthousiasmer Mark Streit et tous les autres fans de tennis. Il affrontera le qualifié italien Mattia Bellucci (23 ans). Avant, peut-être, de défier Jannik Sinner.

D'ailleurs, Mark Streit prouve qu'il n'est pas seulement doué avec une crosse de hockey sur glace, mais aussi avec une raquette, comme il le démontre après l'interview dans la halle de tennis de Gstaad, en faisant transpirer son copain Stan à quelques reprises. Peut-il le battre dans ce match amical? Presque! Mais au final, c'est tout de même le Vaudois qui s'est logiquement imposé!