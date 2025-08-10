Publié: il y a 28 minutes

Rafael Nadal est à nouveau devenu papa. Son épouse Mery Perelló a donné naissance jeudi à leur deuxième fils. Le garçon s'appelle Miquel, en hommage à son grand-père aujourd'hui décédé.

Rafael Nadal nomme son fils Miquel en hommage à son grand-père

1/5 Rafael Nadal et sa femme Mery Perelló sont heureux d'accueillir leur deuxième enfant. Photo: IMAGO/ZUMA Wire

BliKI et Stefan Meier

Rafael Nadal (39 ans) est papa pour la deuxième fois. La légende du tennis espagnol et son épouse Mery Perelló ont accueilli jeudi leur fils Miquel.

Un prénom chargé de sens et d’émotion, choisi en hommage au père de Mery Perelló, décédé en avril 2023 à l’âge de 63 ans. Selon la presse espagnole, la mère et l’enfant ont pu quitter l’hôpital dès samedi, contrairement à la première naissance, en octobre 2022, qui avait été marquée par des complications. Leur premier fils porte le prénom de son célèbre père, Rafael.

Rafael Nadal et Mery Perelló partagent leur vie depuis plus de vingt ans. Leur mariage, célébré en 2019 à Majorque, avait réuni quelque 350 invités, dont l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos.

«J’ai toujours aimé les enfants, mais désormais j’ai d’autres responsabilités. Je pensais qu’après ma retraite, je jouerais au golf quatre jours par semaine, mais en réalité je ne joue que deux jours car j’aime aussi passer du temps avec mon fils», confiait le deuxième meilleur joueur de tous les temps en avril dernier. «Je veux rester à la maison et aller chercher mon fils à l’école.»

Avec la naissance de Miquel, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem a désormais un deuxième enfant à chérir.