DE
FR
Nadal junior réconforte son papa Rafael après son élimination au premier tour
1:08
Scènes adorables a à Paris:Nadal junior réconforte son papa Rafael après son élimination au premier tour

Une future légende du tennis?
Rafael Nadal nomme son fils Miquel en hommage à son grand-père

Rafael Nadal est à nouveau devenu papa. Son épouse Mery Perelló a donné naissance jeudi à leur deuxième fils. Le garçon s'appelle Miquel, en hommage à son grand-père aujourd'hui décédé.
Publié: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
1/5
Rafael Nadal et sa femme Mery Perelló sont heureux d'accueillir leur deuxième enfant.
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
bliki.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
BliKI et Stefan Meier

Rafael Nadal (39 ans) est papa pour la deuxième fois. La légende du tennis espagnol et son épouse Mery Perelló ont accueilli jeudi leur fils Miquel.

Un prénom chargé de sens et d’émotion, choisi en hommage au père de Mery Perelló, décédé en avril 2023 à l’âge de 63 ans. Selon la presse espagnole, la mère et l’enfant ont pu quitter l’hôpital dès samedi, contrairement à la première naissance, en octobre 2022, qui avait été marquée par des complications. Leur premier fils porte le prénom de son célèbre père, Rafael.

Rafael Nadal et Mery Perelló partagent leur vie depuis plus de vingt ans. Leur mariage, célébré en 2019 à Majorque, avait réuni quelque 350 invités, dont l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos.

«J’ai toujours aimé les enfants, mais désormais j’ai d’autres responsabilités. Je pensais qu’après ma retraite, je jouerais au golf quatre jours par semaine, mais en réalité je ne joue que deux jours car j’aime aussi passer du temps avec mon fils», confiait le deuxième meilleur joueur de tous les temps en avril dernier. «Je veux rester à la maison et aller chercher mon fils à l’école.»

Avec la naissance de Miquel, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem a désormais un deuxième enfant à chérir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la