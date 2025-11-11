Deux tragédies ont frappé les ATP Finals à Turin lundi. Un homme de 70 ans est décédé au village des supporters, suivi d'un second de 78 ans dans les tribunes. Ces incidents ont choqué spectateurs et participants, assombrissant l'ambiance du tournoi.

Deux spectateurs ont succombé à des malaises survenus lors des finales ATP à Turin. Photo: IMAGO/LaPresse

Le tournoi ATP Finals à Turin, qui réunit chaque année les meilleurs joueurs de tennis du monde, a été endeuillé lundi par deux tragédies. Selon Sky Sport, deux spectateurs ont succombé à des malaises survenus lors des compétitions, jetant une ombre sur cet événement habituellement festif.

Le premier incident s'est produit dans la matinée, lorsqu’un homme de 70 ans a été victime d’un malaise au village des supporters situé sur la Piazza d’Armi, à proximité de l’Inalpi Arena. Malgré l’intervention rapide des secours et son transfert immédiat à l’hôpital, il n’a pas survécu. Quelques heures plus tard, un second drame a frappé le tournoi: un homme de 78 ans s’est effondré dans les tribunes avant le match opposant Lorenzo Musetti à Taylor Fritz. Les équipes médicales ont tenté de le réanimer, mais il est décédé peu après son arrivée à l’hôpital.

Pas encore de déclarations officielles

Ces événements ont profondément choqué les spectateurs et les participants. Si les ATP Finals sont habituellement un moment de célébration du tennis, ces incidents rappellent la fragilité de la vie et l’importance de la sécurité sanitaire lors des grands rassemblements sportifs.

Les autorités locales et les organisateurs du tournoi n’ont pas encore publié de déclaration officielle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces décès. Le tournoi se poursuit malgré tout, mais dans une atmosphère marquée par le deuil.