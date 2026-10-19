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Une victoire facile
Viktorija Golubic franchi le 1er tour à Osaka

La Zurichoise Viktorija Golubic s'est imposée en 1h21 au 1er tour du WTA 250 d'Osaka, battant la Japonaise Mai Hontama 6-3 6-1. Elle affrontera Katie Boulter ou Himeno Sakatsume en 8es.
Publié: il y a 16 minutes
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Viktorija Golubic a facilement passé le 1er tour à Osaka.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 82) a maîtrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise de 34 ans a dominé l'invitée japonaise Mai Hontama (WTA 168) 6-3 6-1.

Quart de finaliste l'an dernier dans la métropole nippone, Viktorija Golubic a souffert en début de match, concédant ses deux premiers jeux de service pour se retrouver menée 1-3. Mais elle a effacé les sept autres balles de break auxquelles elle a dû faire face, remportant 11 des 12 derniers jeux du match dont 10 d'affilée.

La vice-championne olympique 2021 de double, qui a passé l'épaule après 1h21 de jeu, affrontera en 8e de finale la Britannique Katie Boulter (WTA 58) ou la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 115).

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