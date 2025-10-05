Viktorija Golubic (WTA 70) a remporté le tournoi Challenger de Suzhou. En finale, la Zurichoise a battu l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) 4-6 6-4 6-4.

Un succès pour Viktorija Golubic au Challenger de Suzhou

Un succès pour Viktorija Golubic au Challenger de Suzhou

1/2 Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic Photo: Seth Wenig

ATS Agence télégraphique suisse

C'est le cinquième titre de Golubic à ce niveau. Elle a cependant eu un peu de chance en finale dimanche. Après avoir perdu la manche initiale, elle était menée 4-3 après avoir subi un break.

Son adversaire californienne a connu un problème physique. Après une courte pause, la Suissesse a gagné les neuf points suivants et s'est ensuite adjugée le deuxième set. Dans le troisième, Viktorija Golubic a rapidement mené 5-1, mais elle a alors un peu tremblé. Elle a converti sa deuxième balle de match pour l'emporter après plus de trois heures de jeu.

La Zurichoise compte désormais deux titres sur le circuit principal WTA et cinq en Challenger, le deuxième échelon. Ce succès lui permettra de gagner six places au prochain classement WTA.