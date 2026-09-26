L’Ukraine disputera dimanche à Shenzhen la première finale de Billie Jean King Cup de son histoire, après avoir éliminé l’Italie, double tenante du titre, 2-0. Elle affrontera la Tchéquie.

L'Ukraine s'est qualifiée pour la finale de Billie Jean King Cup

L'Ukraine s'est qualifiée pour la finale de Billie Jean King Cup

ATS Agence télégraphique suisse

L'Ukraine s'est qualifiée samedi pour la première finale de Billie Jean King Cup de son histoire grâce à sa victoire 2-0 contre les doubles tenantes du titre italiennes à Shenzhen en Chine. Les Ukrainiennes défieront la Tchéquie dimanche en finale.

Anhelina Kalinina (WTA 48) a apporté le premier point à son pays en maîtrisant 6-3 6-4 la jeune Italienne Tyra Grant (WTA 150), préférée à Elisabetta Cocciaretto (WTA 67e) et Lucia Bronzetti (WTA 130) pour disputer le premier simple de la journée. Un break dans chaque manche a suffi à assurer la victoire de l'Ukrainienne.

L'Italie, sextuple gagnante

La 7e joueuse mondiale Elina Svitolina a ensuite balayé Jasmine Paolini (WTA 20) 6-2 6-2 en 1h03 pour sceller la qualification de son pays pour la finale, où l'Ukraine défiera dimanche la République tchèque de Linda Noskova (WTA 6) et Karolina Muchova (WTA 8). Les Tchèques ont remporté 3-1 le seul duel de BJK Cup qu'elles ont livré à l'Ukraine, en avril 2023.

Sextuple gagnante de la BJK Cup, l'Italie n'avait plus perdu le moindre match dans la compétition depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre le Canada.