En Coupe Davis, la Suisse recevra le Maroc début février à Bienne. Un tirage qui semble à la portée de la troupe de Severin Lüthi.

Le tirage au sort fut clément pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis. Elle affrontera le Maroc à domicile en février 2027, lors du 1er tour du Groupe mondial I, le deuxième niveau le plus élevé.

La formation du capitaine Severin Lüthi aurait pu devoir évoluer à l'extérieur, par exemple au Paraguay, en République dominicaine ou en Bolivie. Ce sera finalement un match à domicile contre le Maroc, les 5 et 6 ou les 6 et 7 février 2027. Comme d'habitude, le match devrait se dérouler à Bienne dans la Swiss Tennis Arena.

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Actuellement, le Maroc ne compte aucun joueur dans le top 400 du classement mondial. La Suisse avait remporté la dernière confrontation en septembre 2002 à Casablanca, s'imposant de justesse 3-2 face à une solide équipe marocaine. Roger Federer avait remporté les deux simples ainsi que le double aux côtés de George Bastl.

Après la défaite du week-end dernier contre le Brésil, l'équipe de Suisse n'occupe plus que la 32e place au classement établi par World Tennis, alors que le Maroc est 47e. Dans le Groupe mondial I, l’objectif immédiat est de se qualifier pour les barrages de promotion qui auront lieu à l’automne.