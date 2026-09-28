Roger Federer assiste à la Laver Cup aux côtés d'une star d'Hollywood

Ce week-end, l'équipe d'Europe a, à nouveau, remporté la Laver Cup. Roger Federer a suivi la dernière journée aux côtés de la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio.

Christian Müller

Alexander Zverev est l'homme du moment dans le tennis masculin. Après sa victoire à l'US Open, c'est à l'Allemand qu'il est revenu de marquer les points décisifs pour assurer le succès de l'Europe à la Laver Cup. Alexander Zverev s'est imposé 7-6 et 6-3 face à l'Américain Learner Tien.

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L'équipe d'Europe menait ainsi de manière incontestable 13-5 avant les deux derniers simples. Dimanche à midi, Flavio Cobolli et Jakub Mensik avaient déjà offert à l'Europe une position confortable en s'imposant en double face à Alex de Minaur et Taylor Fritz. À l'issue des matchs de samedi, le score était de 7-5 en faveur de l'Europe.

Roger Federer bien accompagné

L'Europe reprend le titre après sa défaite de l'année dernière à San Francisco et mène désormais 6 à 3 au classement cumulé. L'année prochaine, les matchs se dérouleront à nouveau en Californie: l'Intuit Dome, l'arène ultramoderne de l'équipe NBA des Los Angeles Clippers, accueillera la Laver Cup 2027.

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Roger Federer sera certainement présent. Le co-initiateur du tournoi suit la dernière journée à l'O2 Arena de Londres en compagnie d'une autre star mondiale: l'acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio a pris place aux côtés de Roger Federer. L'acteur est un habitué des tournois de tennis. L'année dernière, à Wimbledon, il était assis juste devant la légende du ski Lara Gut-Behrami.