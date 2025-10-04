Publié: il y a 58 minutes

Viktorija Golubic (WTA 70) est en finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé la tête de série no 2 du tableau, l'Allemande Tatjana Maria (WTA 44), 6-3 6-3 samedi en demi-finale.

Golubic écarte Tatjana Maria et rejoint la finale en Chine

Golubic écarte Tatjana Maria et rejoint la finale en Chine

Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou Photo: DANIEL HAMBURY

ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 70) s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé samedi en demi-finale l’Allemande Tatjana Maria (WTA 44), tête de série no 2, sur le score de 6-3 6-3.

La vice-championne olympique 2021 de double visera son premier titre de l'année en Chine pour sa deuxième finale dans un tournoi de cette catégorie, équivalent des Challengers ATP, après celle perdue à Varsovie début août. Elle affrontera dimanche l'Américaine Katie Volynets (WTA 107).

Viktorija Golubic (32 ans) a maîtrisé son sujet samedi dans le duel de trentenaires qui l'opposait à Tatjana Maria (38 ans). Elle a certes perdu à trois reprises son service mais a toujours fait la course en tête, signant six breaks pour conclure après moins de 80 minutes de jeu.