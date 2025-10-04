DE
FR

Premier titre?
Golubic écarte Tatjana Maria et rejoint la finale en Chine

Viktorija Golubic (WTA 70) est en finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé la tête de série no 2 du tableau, l'Allemande Tatjana Maria (WTA 44), 6-3 6-3 samedi en demi-finale.
Publié: il y a 58 minutes
Partager
Écouter
Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou
Photo: DANIEL HAMBURY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 70) s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé samedi en demi-finale l’Allemande Tatjana Maria (WTA 44), tête de série no 2, sur le score de 6-3 6-3.

La vice-championne olympique 2021 de double visera son premier titre de l'année en Chine pour sa deuxième finale dans un tournoi de cette catégorie, équivalent des Challengers ATP, après celle perdue à Varsovie début août. Elle affrontera dimanche l'Américaine Katie Volynets (WTA 107).

Viktorija Golubic (32 ans) a maîtrisé son sujet samedi dans le duel de trentenaires qui l'opposait à Tatjana Maria (38 ans). Elle a certes perdu à trois reprises son service mais a toujours fait la course en tête, signant six breaks pour conclure après moins de 80 minutes de jeu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus