Pas de triplé pour «FAA»
Les deux Canadiens abandonnent en quarts!

La journée n'a pas été bonne pour les Canadiens aux Swiss Indoors. Tant Félix Auger-Aliassime que Denis Shapovalov ont dû abandonner lors des quarts de finale.
Publié: il y a 6 minutes
Felix Auger-Aliassime, double tenant du titre, n'a pas pu aller au bout de son quart de finale à Bâle.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Félix Auger-Aliassime ne réussira pas la passe de trois sur les bords du Rhin. Le Canadien, tête de série no 5 et vainqueur du tournoi en 2022 et 2023, a abandonné après avoir perdu 6-3 le premier set de son match contre l'Espagnol Jaume Munar. Il a invoqué des douleurs au genou gauche.

Quant à Denis Shapovalov, tête de série no 9, il a jeté l'éponge dans le troisième set face au Brésilien Joao Fonseca, qui menait 4-1 dans cette manche décisive. Denis Shapovalov avait gagné le set initial 6-3 avant de perdre le deuxième sur un score similaire.

Denis Shapovalov a également dû abandonner.
Photo: keystone-sda.ch
