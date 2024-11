Sensationnelle victoire pour Taylor Fritz à l'ATP Masters: L'Américain a battu l'Allemand en trois sets. Il est le premier joueur de son pays à atteindre la finale depuis 2006 et pourrait célébrer le premier triomphe américain depuis 1999.

Taylor Fritz crée la surprise face à Alexander Zverev et file en finale

La joie de Taylor Fritz. Photo: Antonio Calanni

L'Américain Taylor Fritz (ATP 5) a provoqué la surprise en se qualifiant pour la finale du Masters ATP à Turin. Il a battu l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2) en trois sets, 6-3 3-6 7-6 (7/3).

Zverev restait sur huit succès consécutifs et sa défaite était inattendue. Fritz (27 ans) est le premier Américain à se hisser en finale du «tournoi des maîtres» depuis James Blake en 2006. Il peut offrir aux Etats-Unis une première victoire dans l'épreuve depuis Pete Sampras en... 1999. «Cela a été un match très dur, très intense, on a chacun notre chance de s'imposer dans le troisième set», a expliqué Fritz. «J'ai accru ma confiance ces derniers temps en obtenant des résultats importants contre des bons joueurs du circuit», a-t-il constaté.

Même s'il avait remporté leurs trois dernières confrontations, en incluant un simple lors de la Laver Cup, Fritz ne partait pas favori de ce duel de serveurs-cogneurs, tant Zverev (27 ans) était sur son nuage depuis son sacre au Masters 1000 de Paris. Il avait d'ailleurs dominé sa phase de poules avec trois victoires sans perdre un seul set.

Mais l'Américain, finaliste malheureux de l'US Open en septembre, l'a brutalement fait revenir sur terre avec un barrage de services à plus de 220 km/h (six aces, 95% de points gagnés sur sa première balle lors la première manche) qui lui ont permis de remporter facilement et rapidement ses jeux de service.