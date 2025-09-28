La Saint-Galloise Belinda Bencic a souffert pour venir à bout de l'Australienne Priscilla Hon, dimanche en seizièmes de finale du Masters 1000 de Pékin. Au prochain tour, elle affrontera Coco Gauff, No 3 mondiale.

Après 2h30 de lutte, Belinda Bencic se hisse en 8es de finale du Masters 1000 de Pékin

Après 2h30 de lutte, Belinda Bencic se hisse en 8es de finale du Masters 1000 de Pékin

1/2 Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, était menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche. Avant de se reprendre. Photo: Adam Hunger

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la No 3 mondiale Coco Gauff. Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.

Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.

Un grand défi en huitièmes

Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.

Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à l'Américaine Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic, en mars à Indian Wells.