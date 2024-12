Andy Murray: «Novak devrait être à l'entraînement»

Andy Murray (à gauche) est désormais le coach de Novak Djokovic. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Novak Djokovic et Andy Murray partagent à nouveau les courts de tennis. Pas dans le cadre d'un tournoi du Grand Chelem ou d'un Master 1000, mais pour une collaboration. En effet, le Serbe a annoncé la semaine dernière que le Britannique était son nouveau coach.

En visite au Grand Prix de Formule 1 du Qatar, «Nole» a expliqué ce choix. «Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial», a souligné le Serbe au micro de Sky Sports.

Sauf qu'Andy Murray prend déjà son rôle très à cœur. Sur Instagram, Novak Djokovic a posé pour une photo en compagnie de George Russell, l'un des deux pilotes Mercedes. Son nouvel entraîneur n'a pas hésité, dans un humour très britannique, a commenté le post. «Il devrait être sur le terrain d'entraînement», a écrit le médaillé d'or olympique 2012.

Son emoji choqué et celui avec un léger sourire font bien comprendre qu'Andy Murray ironise. Mais sur les courts d'entraînement, Novak Djokovic devrait bientôt y retourner. Le 12 janvier prochain débute l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Et en choisissant l'Écossais comme coach, le Serbe pour décrocher un 25e titre du Grand Chelem et asseoir encore un peu plus son nom comme celui de meilleur joueur de tous les temps.