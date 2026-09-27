Alexander Zverev a offert dimanche à Londres la victoire à l’Europe en Laver Cup. Le no 2 mondial a battu Leander Tien 7-6 6-3, portant le score à 13-5 contre l’équipe «Monde».

ATS Agence télégraphique suisse

Le no 2 mondial Alexander Zverev, l'homme fort de l'année, a apporté les points de la victoire de l'Europe sur l'équipe «Monde». Il a battu dans le premier simple de la troisième et dernière journée l'Américain Leander Tien 7-6 (7/3) 6-3, dimanche à Londres.

L'Europe, qui mène 13 points à 5, est assurée du titre avant les deux derniers simples de dimanche. Chaque match de la dernière journée rapporte en effet trois points, et l'équipe «Monde» ne peut plus au mieux qu'en engranger six.

L'Italien Flavio Cobolli et le Tchèque Jakob Mensik avaient placé l'Europe sur orbite. En battant l'Australien Alex De Minaur et l'Américain Taylor Fritz 7-5 6-3, le double italo-tchèque avait permis à l'Europe de se détacher 10 points à 5.

Il ne restait plus à «Sascha» Zverev qu'à finir le travail. Tien lui a tenu la dragée haute au premier set, où il a obtenu une balle de set avant de ne céder qu'au jeu décisif, lors duquel le no 2 mondial a montré toute sa maîtrise. L'Allemand a ensuite dominé le jeune Américain de 20 ans dans la seconde manche.

Dans cette compétition annuelle créée par Roger Federer en 2017, l'Europe mène désormais six victoires à trois, et récupère le trophée qu'avait soulevé l'équipe «Monde» en 2025.