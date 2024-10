Benoît Paire pète (à nouveau) un câble

Rien ne va plus pour Benoît Paire. Éliminé au premier tour du Challenger de Séoul, le Français a perdu ses nerfs à la suite d'un problème d'éclairage. Il va quitter le top 300 du classement ATP.

Benoît Paire (ici lors du Challenger de Lille en février) a perdu au premier tour à Séoul. Photo: imago/PanoramiC

Blick Sport

Désormais, c'est davantage pour ses coups de sang que pour ses victoires que Benoît Paire est connu sur le circuit du tennis. Et cela ne va pas s'arranger avec les derniers événements. Lors du premier tour du Challenger de Séoul, le joueur français a de nouveau eu un accès de colère.

Après la perte du tie-break dans le premier set, Benoît Paire a d'abord frappé le filet avec son pied, avant de jeter sa raquette contre. «Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais dire des horreurs sur ce pays, sur les gens, sur tout le monde, je vais dire des horreurs», a-t-il hurlé.

Pourtant, il est ensuite revenu à hauteur de son adversaire, le Japonais Taro Daniel, après la deuxième manche. Mais il a de nouveau craqué en fin de match, s'en prenant cette fois à une décision arbitrale qu'il a jugé litigieuse. «Non, non, ce n'est pas possible. C'est impossible de dire faute sur cette balle», a maugréé le Français.

Au final, Benoît Paire a perdu ce dernier set 7-5 et s'est donc arrêté au premier tour à Séoul. Une défaite qui signifie que le Français, actuel No 281 mondial, va être éjecté du top 300. Rien ne va plus.