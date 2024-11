1/10 Pour son dernier match en tant que joueur de tennis professionnel, Juan Martin Del Potro ne peut retenir ses larmes. Photo: keystone-sda.ch

La grande carrière de tennis d'un chouchou absolu du public s'est tristement terminée le 7 février 2022 à Buenos Aires: Juan Martín del Potro (36 ans) a disputé son dernier match ATP contre son compatriote Federico Delbonis. Les larmes versées par la «tour de Tandil» à la fin du match n'ont laissé personne indifférent.

C'était la fin d'une carrière, ce que l'on ne souhaite à aucun sportif. De nombreuses blessures avaient accompagné le champion de l'US Open 2009, la dernière étant à l'origine de sa retraite. Une affection persistante au genou droit l'empêchait de continuer à jouer au plus haut niveau. Avant de prendre sa retraite, Juan Martin del Potro a subi quatre opérations, suivies de quatre autres.

Dans une vidéo de douze minutes publiée sur Instagram, l'homme de 1,98 m passe en revue les dernières années et lutte contre les larmes. Ce que peu de gens savent: «Le lendemain de mon match contre Federico Delbonis, je me suis envolé pour la Suisse. Je m'y suis fait opérer, c'était déjà la cinquième opération».

Il aurait passé deux mois dans une petite ville près de Bâle, dans l'espoir que tout irait mieux. En vain. Il a tout essayé: «J'ai pris des médicaments, reçu 100 injections dans la jambe, la hanche et le dos». Il n'était plus question de revenir sur les courts de tennis: «Je ne me faisais plus aucune illusion sur mon retour, car mon corps ne le permettait plus». Une sixième opération était nécessaire.

Le mal avait déjà fait son œuvre lors de la première intervention en 2019: «Depuis la première opération, je ne pouvais plus monter les escaliers sans souffrir». Depuis, les douleurs l'accompagnent au quotidien, même pendant le sommeil: «C'est comme un cauchemar sans fin: j'essaie de trouver des solutions et des alternatives, mais je ne les trouve pas».

Sa passion pour le sport est restée inassouvie ces dernières années. «Je me sentais fort, mais je devais admettre: Je ne savais pas si je l'étais vraiment». Son genou droit l'a «définitivement vaincu», il a été opéré huit fois à ce jour.

Un dernier «adios» contre Novak Djokovic

«DelPo» a essayé beaucoup de choses, rien n'a marché. Il a même été question d'un genou artificiel. «Un médecin m'a dit: 'Prends une prothèse et arrête de jurer'». Il lui a promis une bonne qualité de vie. «Parfait», s'est dit Juan Martin del Potro, «c'est exactement ce que je cherchais». Un autre professionnel de la santé l'en a toutefois dissuadé, estimant qu'il était trop jeune pour se faire poser un genou artificiel. «Ce sont mes combats, mes scénarios et je dois faire avec», réfléchit del Potro.

A Buenos Aires, là où il a disputé son dernier match sérieux contre Federico Delbonis, Juan Martin del Potro a l'intention de dire une nouvelle fois adieu dimanche. Dans un match d'exhibition contre Novak Djokovic (37 ans), son grand ami, il veut rendre aux fans l'amour et l'affection qu'il a ressentis pendant toutes ces années. Son vœu le plus cher: «Quelques heures de repos dans ma jambe pour pouvoir faire mes adieux dignement sur le court de tennis».