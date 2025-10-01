Roger Federer pourrait être officiellement intronisé au Hall of Fame en août 2026. Le processus d'élection a débuté mardi.

1/4 Roger Federer est nominé au Hall of Fame - son élection ne devrait être qu'une formalité. Photo: imago/Xinhua

Carlo Steiner

Il est incontestable que Roger Federer (44 ans) fait partie des plus grands joueurs de tennis que le monde ait jamais connus. Ses nombreux succès devraient bientôt lui permettre d'obtenir une place officielle au «International Tennis Hall of Fame» (en français: Temple de la renommée du tennis).

Depuis le mardi 30 septembre, le public peut voter en ligne pour l'admission de nouveaux joueurs et joueuses pour l'année 2026. Parallèlement, un comité d'experts composé d'environ 140 journalistes, historiens et membres du Hall of Fame procède également au vote. Outre Roger Federer, Juan Martin Del Potro (37 ans; 1 titre du Grand Chelem) et Svetlana Kuznetsova (40 ans; 2 titres) sont nominés. Le vote se poursuit jusqu'au 10 octobre.

L'«International Tennis Hall of Fame» est un musée situé à Newport, aux Etats-Unis, qui a été reconnu en 1986 comme Hall of Fame officiel par la Fédération internationale de tennis (ITF).

Le moment devrait être venu en août

Pour être élu, il faut au moins 75% de votes positifs lors du vote des experts. Des points bonus sont attribués lors du vote des fans. La première place dans le vote des fans donne 3% de plus, la deuxième place 2% supplémentaires et la troisième place 1% de bonus. Il est donc possible d'élire entre zéro et trois nominés par an.

En 2025, par exemple, Maria Sharapova a remporté le vote devant les jumeaux Bob et Mike Bryan, qui avaient été nommés ensemble, et Daniel Nestor. Seuls Sharapova et les frères américains sont finalement entrés au Panthéon, le Canadien d'origine serbe et macédonienne n'ayant pas franchi la barre des 75%.

Au vu du palmarès de Federer (20 titres du Grand Chelem), une non-élection serait une vraie surprise. Le résultat de l'élection sera annoncé en octobre ou novembre. Selon toute vraisemblance, Roger Federer serait alors officiellement intronisé au Hall of Fame en août.