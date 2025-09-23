DE
Gagnant de la Coupe Davis
Le monde du tennis pleure Nikola Pilic

Nikola Pilic est décédé en Croatie à l'âge de 86 ans. Il avait gagné la Coupe Davis à cinq reprises en tant que capitaine, avec l'Allemagne (1988, 1989, 1993), la Croatie (2005) et la Serbie (2010).
Publié: il y a 17 minutes
Nikola Pilic, à gauche, lors du succès de la Croatie en Coupe Davis en 2005.
Photo: ANJA NIEDRINGHAUS
ATS Agence télégraphique suisse

Cet ancien joueur croate, qui avait été finaliste de Roland-Garros en 1973 et occupé le 6e rang mondial, avait gagné neuf tournois. Il a eu davantage de succès comme entraîneur et a notamment été l'un des premiers à s'occuper de Novak Djokovic.

