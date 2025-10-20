Fin de l'aventure pour Remy Bertola aux Swiss Indoors

Remy Bertola (ATP 268) n'a pas signé d'exploit lundi à Bâle. Issu des qualifications, le Tessinois s'est incliné 6-2 6-4 en 75' devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) au 1er tour des Swiss Indoors.

Remy Bertola s'est incliné au 1er tour du tableau principal lundi à Bâle Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Programmé sur le court no 1 de la Halle St-Jacques, Remy Bertola a entamé de manière idéale cette partie. N'hésitant pas à agresser un joueur surtout réputé pour son jeu sur terre battue, il s'est procuré la première balle de break, dans le deuxième jeu. Mais ce fut finalement sa seule opportunité à la relance dans cette partie.

Le solide Jaume Munar a très vite pris le dessus à l'échange, profitant du manque de constance de Remy Bertola en fond de court. L'Espagnol de 28 ans a ainsi empoché cinq jeux d'affilée pour s'adjuger la première manche, en s'emparant à deux reprises du service adverse.

Plus performant sur son engagement (76% de points gagnés derrière sa première balle au deuxième set, contre seulement 50% au premier), Remy Bertola a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais il a craqué à 3-3, Jaume Munar signant alors un troisième et dernier break pour prendre définitivement le large.

Remy Bertola, qui disputait à 27 ans son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP, peut tirer un bilan plus que positif de ses Swiss Indoors. Il a décroché deux succès probants en qualifications, face aux Français Adrian Mannarino (ATP 58) et Quentin Halys (ATP 78), et grimpera aux alentours de la 240e place mondiale pour améliorer son meilleur classement (258e jusqu'ici).