Novak Djokovic vomit deux fois sur le court

À Shanghai, les conditions météorologiques sont extrêmes alors qu'a lieu en ce moment le Masters 1000 dans la cité chinoise. Les tennismen s'en plaignent, alors que Novak Djokovic a vomi durant son 16e de finale.

Novak Djokovic et les tennismen souffrent à Shanghai. Photo: Getty Images

Blick Sport

Novak Djokovic va se souvenir de son 16e de finale lors du Masters 1000 de Shanghai 2025. Dans une chaleur étouffante (35 degrés, 80% d'humidité), le Serbe est parvenu à difficilement prendre le dessus sur Yannick Hanfmann (4-6 7-5 6-3).

Mais c'est surtout le défi physique qui a été impressionnant pour le joueur de 38 ans. D'ailleurs, des images captées par le public ont montré l'ancien No 1 mondial vomir à deux reprises, d'abord au fond du court puis dans un sac à balles.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J’ai dû puiser profondément dans mes ressources, vraiment très profondément, pour me sortir de ce match et je pense que l’énergie et le soutien de la foule m’ont vraiment aidé, a expliqué Novak Djokovic après la rencontre. Ça n'a tenu qu'à un fil.»

D'autres sont un peu plus critiques avec la chaleur, Holger Rune demandant même si «Vous voulez qu'un joueur meure sur le terrain?» à l'arbitre lors de son match contre Ugo Humbert. Autant dire que les conditions métérologiques n'ont pas fini de faire parler en Chine.