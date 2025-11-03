DE
Belle victoire à Athènes
Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka a signé son quatrième succès de l'année sur le front de l'ATP Tour. Le Vaudois a renversé le Néerlandais Botic van de Zandschulp au premier tour du tournoi 250 d'Athènes.
Après avoir passé un tour aux Swiss Indoors ainsi qu'au Challenger de Bratislava la semaine dernière, Wawrinka (ATP 159) a récidivé sur le court indoor de la capitale grecque. Il s'est imposé 2-6 7-6 (7/5) 7-5 face à van de Zandschulp (ATP 80).

L'ex-no 3 mondial a tenu la distance après la perte de la première manche. Il a sauvé une balle de break dès le premier jeu du deuxième set avant de faire la course en tête jusqu'au tie-break, lors duquel il s'est montré bien plus solide que son adversaire.

Une seule balle de break

Van de Zandschulp, qui s'était fait connaître en ralliant les quarts de finale de l'US Open en 2021, a raté deux autres occasions de s'emparer du service de Wawrinka en début de troisième manche. Et c'est sur sa seule et unique balle de break du match que le Suisse de 40 ans a fait la différence à 5-5, avant de conclure sur sa mise en jeu.

Stan Wawrinka aura une nouvelle occasion de briller en 8es de finale. Il affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), tête de série no 2 du tableau, qui jouera de son côté une qualification pour le Masters ATP.

