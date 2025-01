Andy Murray (à gauche) et Novak Djokovic ont évoqué leur collaboration lors d'un événement caritatif à Melbourne. Photo: IMAGO/AAP

Andy Murray a perdu les cinq finales de l'Open d'Australie qu'il a disputées dans sa carrière, dont quatre contre Novak Djokovic. «Maintenant, je suis là pour saboter ses chances de remporter un autre titre», a plaisanté le nouvel homme fort du camp Djokovic à l'approche du début du tournoi de Melbourne. Avec dix trophées, le Serbe détient le record de victoires dans le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

L'Écossais est désormais son entraîneur, mais on ne sait pas combien de temps durera la collaboration entre les deux anciens rivaux. Andy Murray qualifie la période autour de l'Open d'Australie de phase de test. L'ancien joueur de 37 ans peut tout à fait s'imaginer un engagement sur le long terme avec 'Nole'. «Nous avons convenu que nous prendrions une décision définitive après le tournoi.»

Andy Murray soutenu par sa femme

Novak Djokovic a pris Andy Murray par surprise en lui demandant de devenir entraîneur en novembre dernier. «Je jouais au golf et je ne pouvais pas imaginer quelque chose de pire que de revenir dans le circuit du tennis en tant qu'entraîneur», raconte l'Écossais. C'est alors que le coup de fil de Djokovic est tombé. «Après quelques jours, je me suis dit que c'était une opportunité assez unique», explique Murray. «Ma femme m'a encouragé dans cette voie.»

De son côté, le numéro 2 mondial Alexander Zverev ne s'attendait pas non plus à cette collaboration inhabituelle. «Je me suis juste dit: merde. C'est bon pour Novak et mauvais pour moi. Il a remporté 24 Grands Chelems. Est-ce vraiment important de savoir qui le coache? De toute façon, il y en aura probablement cinq de plus pendant que je chasserai mon premier», a plaisanté l'Allemand.

Le premier test pour le nouveau duo sera l'Américain Nishesh Basavareddy (19 ans, ATP 133), lors du premier tour de l'Open d'Australie.