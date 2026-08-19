Stan Wawrinka a renoué avec la victoire après trois mois sans succès en battant le Tchèque Dalibor Svrcina à Cancun. Le Vaudois s'est imposé en deux tie-breaks et affrontera Roman Safiullin au prochain tour du Challenger mexicain.

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 125) a renoué avec la victoire mardi dans la moiteur de Cancun. Le Vaudois s'est hissé en 8e de finale du Challenger mexicain en battant le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 114).

L'ex-no 3 mondial s'est imposé 7-6 (8/6) 7-6 (7/3) après 2h35 de lutte pour décrocher son premier succès depuis trois mois exactement. Il n'avait plus levé les bras au ciel depuis le 1er tour du Geneva Open, enchaînant ensuite cinq défaites dont quatre subies dans un 1er tour (Roland-Garros, Wimbledon, Gstaad et Estoril).

Stan Wawrinka a pourtant perdu son service d'entrée face à Dalibor Svrcina, effaçant ce break de retard pour recoller à 4-4. Il a dû écarter une balle de premier set à 6/5 dans le premier tie-break, dont il a gagné les trois derniers points, mais a nettement dominé les débats dans le second jeu décisif.

Le Vaudois de 41 ans, qui espère décrocher l'ultime invitation disponible pour l'US Open, affrontera au 2e tour le 8e de finaliste du dernier Wimbledon Roman Safiullin (ATP 103). Il affiche un bilan de 1-1 dans ses duels avec le Russe, tête de série no 7 du tableau à Cancun.