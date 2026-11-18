La joueuse de tennis russe Anna Kalinskaïa a annoncé ses fiançailles avec Tomas Ferrari. Après une brève relation avec Jannik Sinner, la 26e mondiale a retrouvé son ancien compagnon.

En bref Anna Kalinskaïa annonce ses fiançailles avec Tomas Ferrari sur Instagram

La 26e joueuse mondiale a brièvement été en couple avec Jannik Sinner en 2024

Tomas Ferrari est un homme d'affaires argentin

Fabienne Kleinhenz

La joueuse de tennis russe Anna Kalinskaja (27 ans), 26e mondiale, s'est fiancée. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram, en publiant une photo sur laquelle elle embrasse son fiancé, Tomas Ferrari, une bague de fiançailles au doigt. «J'ai hâte que notre nouveau chapitre commence», a-t-elle écrit.

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Pour Anna Kalinskaïa, il s'agit d'un véritable retour de flamme. La Russe et Tomas Ferrari avaient déjà été en couple en 2021, avant de se séparer. En 2024, la joueuse de 27 ans avait fait les gros titres en raison de sa relation avec l'ancien numéro un mondial Jannik Sinner (25 ans). Leur histoire d'amour n'avait toutefois duré que quelques mois.

Anna Kalinskaïa a ensuite renoué avec Tomas Ferrari. Son futur époux est un homme d'affaires argentin au passé sportif. Il a notamment pratiqué le saut en hauteur au niveau universitaire aux Etats-Unis. Il travaille désormais dans le secteur financier et compte plus de 70'000 abonnés sur Instagram.