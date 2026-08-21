Stan Wawrinka a été éliminé au 2e tour du Challenger de Cancun par le Russe Roman Safiullin (6-3 6-4). Le Vaudois se tourne désormais vers l'US Open, où il espère obtenir une invitation pour disputer le dernier Grand Chelem de sa carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 125) n'aura disputé que deux matches dans le Challenger de Cancun. Le Vaudois s'est incliné dès le 2e tour jeudi, battu 6-3 6-4 par le Russe Roman Safiullin (ATP 103).

L'ex-no 3 mondial, qui avait préféré s'aligner au Mexique plutôt que dans le Masters 1000 de Cincinnati où une invitation lui avait été attribuée, a été largement dominé par le 8e de finaliste du dernier Wimbledon. Il n'a ainsi remporté que 9 points à la relance dans cette partie, qui a duré 72 minutes.

Avec seulement 44% de premières balles en jeu, Stan Wawrinka fut trop vulnérable sur son service. Il s'est tout de même procuré trois balles de break, toutes obtenues dans le deuxième jeu du deuxième set. Mais Roman Safiullin a écarté le danger avant de s'emparer une deuxième et dernière fois de la mise en jeu adverse dans la foulée.

Stan Wawrinka va désormais mettre le cap sur New York, où il espère bien disputer le dernier Grand Chelem de son immense carrière. Deux invitations restent finalement à attribuer dans le simple messieurs après les différents forfaits. L'une d'elles devrait revenir au Vaudois, qui a été sacré à l'US Open il y a tout juste dix ans.