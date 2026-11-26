Johan Manzambi fait partie des six nominés dans la catégorie MVP des Sports Awards 2026, qui récompenseront les meilleurs sportifs suisses de l'année. Le public peut voter en ligne pour soutenir son candidat favori.

ATS Agence télégraphique suisse

Qui succédera à Géraldine Reuteler, qui a été la première femme à remporter le titre de MVP l'année dernière? Parmi les six nominés, on retrouve le Genevois Johan Manzambi, qui a brillé cet été à la Coupe du monde avec l'équipe de Suisse. Il côtoie deux hockeyeurs, la gardienne Andrea Brändli et le défenseur Roman Josi, la volleyeuse Laura Dervisaj-Künzler, la gardienne de unihockey Lara Heini et le joueur de beachsoccer Glenn Hodel.

Ces six nominés se sont distingués par leurs performances au cours de la période de référence allant de novembre 2025 à octobre 2026. Le vote en ligne sur www.sports-awards.ch est ouvert jusqu'au mardi 15 décembre. Les votes du public sportif comptent pour un tiers, tout comme ceux des médias sportifs suisses et des sportives et sportifs de haut niveau de Swiss Olympic. Ce sextuor a été nominé par un comité de sélection composé de représentants de Swiss Olympic, de sa commission des athlètes, de sportpress.ch et de la SSR.

Le ou la lauréat(e) sera récompensé(e) lors du gala télévisé qui se tiendra le dimanche 3 janvier 2027. Seront mis à l'honneur, outre le MVP, la sportive, le sportif, l'équipe, l'entraîneuse ou l'entraîneur ainsi que la sportive ou le sportif paralympique de l'année. Le prix «Best Talent» réservé au meilleur jeune sera également décerné.