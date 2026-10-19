Changement de présidence pour Servette

La Fondation 1890 va changer de président. Arrivé en 2020 au sein du groupe grenat, Grégoire Pictet quittera ses fonctions à la fin de l'année.

Blick Sport

Lundi, les différents clubs de Servette ont annoncé que Grégoire Pictet quittera la présidence de la Fondation 1890 à la fin de l'année. Pour rappel, cette fondation créée en 2015 réunit le Servette FC, le Servette FC Chênois Féminin, le Genève-Servette Hockey Club et le Servette Rugby Genève. Il présidait celle-ci depuis janvier 2026 seulement et était arrivé en 2020 dans le groupe grenat et part pour «des ambitions professionnelles qui ne sont plus compatibles avec le temps qu’exige la fonction de président».

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«J'ai pris cette difficile décision après réflexion, déclare Grégoire Pictet dans un communiqué. Cet engagement de six années, d’abord en tant que membre de la Fondation puis comme président, a compté pour moi. Mes priorités professionnelles ne me permettent toutefois plus de consacrer à la présidence le temps et l’énergie qu’elle exige, et que le groupe mérite. Je suis fier du chemin parcouru durant cette période avec le conseil et surtout avec l’ensemble des collaborateurs.»

C'est la vice-présidente de la Fondation 1890, Yasmine Firmenich Luginbühl, qui assurera l'intérim. «Je remercie Grégoire pour le travail accompli ensemble. Il a posé des bases solides pour l’avenir du groupe grenat. Je veillerai, avec le conseil, à ce que cette dynamique se poursuive», peut-on encore lire dans le communiqué.