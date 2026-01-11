Loïc Meillard «frustré» après son élimination en slalom

Après la victoire de Marco Odermatt samedi en géant, les Suisses n’ont pas su réaliser de doublé à Adelboden. Meilleur Suisse, Tanguy Nef a pris la huitième place du slalom. Loïc Meillard, quant à lui, a connu l’élimination en deuxième manche. Réactions.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Cinquième après la première manche, Loïc Meillard était en lice pour un premier podium en slalom à Adelboden. Mais le skieur d’Hérémence a enfourché sur le haut du deuxième tracé. Déjà «amer» samedi, après sa sixième place en géant, il repart «frustré» du Chuenisbärgli.

Loïc Meillard et Daniel Yule «frustrés»

«Je n’avais pas le bon timing, pas la bonne ligne. Je ne peux m’en vouloir qu’à moi-même», analyse-t-il dans la zone d’arrivée. Aussi, le Valaisan d’adoption regrette de ne pas avoir pu offrir une beau résultat suisse à l’incroyable public de la station bernoise. «J’aurais préféré que le public m’applaudisse parce que j'avais fait un bon résultat, et non pas parce qu’il voulait me réconforter», peste-t-il.

Même son de cloche pour son compère Daniel Yule. «Le ski alpin vit de ces ambiances là. De ne pas pouvoir vraiment en profiter, c’est assez frustrant», déclare-t-il après sa 26e place du jour. Le skieur du Val Ferret repart d’Adelboden «très très déçu». Depuis son changement de matériel à l’été, il cherche toujours ses sensations sur les skis. «Le slalom, ça peut tourner très vite. Je suis encore persuadé que j’ai de belles choses à montrer. Même si, pour l’instant, la réalité ne matche pas vraiment avec ce que je crois», sourit-il, ironiquement.

Pas de podium pour Tanguy Nef

La meilleure performance suisse du jour est, une nouvelle fois, pour Tanguy Nef en slalom. Le Genevois termine à une honorable huitième place, à une demi-seconde du podium tant convoité.

«Je pense que c’est une course réussie. J'ai peu de choses à me reprocher. Il a manqué un peu de réussite pour ce podium», analyse-t-il, satisfait. Partant pour la première fois de sa carrière dans les sept meilleurs, le Veyrite a eu la lourde tâche d'ouvrir le portillon en première manche. «J'étais dans le brouillard, mais je me suis bien battu. Ça commence à faire quelques courses où je suis là, je joue. On peut dire que je fais partie de la cour des grands», déclare celui qui réalise un quatrième top 10 de suite en slalom.

Installé parmi les meilleurs mondiaux, Tanguy Nef en veut toujours plus: «Je ne sais pas si c’est mon côté scorpion ou compétitif, mais j’ai envie d’être tout devant.» Rendez-vous dès dimanche prochain, à Wengen.

Également présent en deuxième manche, le Lausannois Marc Rochat a inscrit ses premiers points de la saison en slalom (24e au final). De son côté, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern a pris une superbe 15e place, après des mois de galère.