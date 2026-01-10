Loïc Meillard et Luca Aerni se sont tous deux classés dans le top 10 du slalom géant d'Adelboden. Dans l'ombre de Marco Odermatt, ils livrent leur sentiment au pied du Chuenisbärgli.

Thomas Freiburghaus

Derrière l’intouchable Marco Odermatt, vainqueur pour la cinquième fois de suite à Adelboden, les Suisses ont réalisé une bonne performance de groupe en deuxième manche. Thomas Tumler a pris le douzième rang final, pendant que Luca Aerni et Loïc Meillard ont terminé respectivement dixième et sixième. Réactions des deux Valaisans d’adoption.

Mauvaise visibilité, superbe piste

Luca Aerni signe donc un nouveau deuxième top 10 cette saison en slalom géant. Et confirme qu’il est dans la forme de sa vie dans la discipline. «Je suis super content de moi. Je me suis battu. J’ai fait beaucoup de fautes, mais j’ai toujours réussi à bouger, à envoyer», déclarait-il, très satisfait, après sa course.

Un combat pour le natif de Châtel-Saint-Denis qui, comme tous, a souffert des conditions difficiles (grosses chutes de neige). «La visibilité n’était pas très bonne. Ce n’était pas facile avec les conditions», souffle-t-il. Tout en saluant le «travail superbe» des bénévoles, qui ont rendu cette piste du Chuenisbärgli «incroyable».

Loïc Meillard «amer»

Loïc Meillard, sixième aujourd’hui, a lui aussi souffert de la visibilité. «C’était tellement dur. Quand on ne voit pas où on met les pieds, c’est compliqué», regrette le skieur d’Hérémence, qui a perdu le rythme dans les bosses pour ne plus le retrouver sur le deuxième tracé.

«Je suis un peu amer, j’ai montré qu’une demi-bonne manche sur deux. Ce n’est pas suffisant», continue celui qui a tout de même vu du vert à l’arrivée. Au contraire de Luca Aerni: «À l'arrivée, je ne vois pas la couleur verte, je vois que je suis troisième. J’étais un peu déçu. Mais j’ai entendu les fans, le Fanclub. J’ai essayé de profiter.»

Le slalom demain

Malgré les sentiments mitigés pour les deux techniciens suisses, ils se serviront à coup sur de la course du jour pour dimanche, où les attend le slalom. «Demain, même tactique qu’aujourd’hui: je vais essayer d’attaquer. Et on verra ce qu’il se passe», dit celui qui attend toujours de marquer ses premiers points en slalom.

«Chaque jour, le but est de faire mieux. En tout cas, je vais tout donner», déclare, quant à lui, sobrement Loïc Meillard.

Chapeau «Odi»

S’il les deux Suisses ont réalisé des résultats corrects aujourd’hui, c’est encore Marco Odermatt qui a marqué l’histoire à Adelboden. Une cinquième victoire historique sur le Chuenisbärgli qui impressionne le monde entier. À commencer par ses coéquipiers. «On ne peut que lui dire chapeau. Tout le monde aimerait gagner une fois ici. Alors gagner cinq fois, c’est exceptionnel», salue Loïc Meillard.

Luca Aerni, lui, se dit chanceux «de pouvoir vivre tout ça en équipe avec lui». «Quand je suis arrivé en Coupe du monde, il y avait Marcel Hirscher qui gagnait tout. Et maintenant, c’est un Suisse», se réjouit le skieur des Barzettes. Avec «Odi», c’est toute la Suisse qui profite.