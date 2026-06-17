Istok Rodes a épousé ce week-end sa compagne de longue date, Bruna Jurisic. Un nouveau skieur de Coupe du monde marié cet été.

Le slalomeur Istok Rodes a épousé l'amour de sa vie

Le slalomeur Istok Rodes a épousé l'amour de sa vie

Ramona Bieri

Dans le monde du ski, les mariages se succèdent en été. Après Loïc Meillard, Filip Zubcic, Clément Noël ou encore Miha Hrobat, un autre skieur vient de rejoindre le cercle des jeunes mariés. Ce week-end, le Croate Istok Rodes a épousé sa compagne de longue date, Bruna Jurisic.

C’est Tamara Zubcic, la sœur de son coéquipier Filip Zubcic, qui a offert un premier aperçu de la cérémonie en partageant plusieurs clichés sur Instagram. Peu après, les mariés ont eux aussi dévoilé quelques images de cette journée exceptionnelle à leurs abonnés.

Pour l’occasion, Istok Rodes avait opté pour un élégant smoking noir, tandis que Bruna Jurisic rayonnait dans une robe blanche dos nu. À leur sortie de l’église, les jeunes époux ont été accueillis par leurs proches sous un feu d’artifice.

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La célébration s’est ensuite poursuivie dans une ambiance festive. Les mariés ont rejoint le lieu de réception en limousine, où les attendaient les grands classiques d’un mariage réussi pièce montée, première danse et longue soirée de célébration. Parmi les invités figuraient notamment Filip Zubcic ainsi que Samuel Kolega, autre membre de l’équipe croate.

Champion du monde junior

Spécialiste du slalom, Istok Rodes s’était révélé sur la scène internationale en 2016 en devenant le premier Croate à décrocher l’or mondial junior dans cette discipline. En Coupe du monde, le skieur de 30 ans est toujours à la recherche de son premier podium. En 95 départs, il a toutefois signé cinq résultats dans le top 10. Ses meilleures performances restent deux septièmes places, obtenues à Madonna di Campiglio en 2018 puis à Zagreb en 2019.

En attendant de franchir un nouveau cap sur les pistes, Istok Rodes savoure désormais une victoire d’un tout autre genre: celle de son mariage avec Bruna Jurisic.