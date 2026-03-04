Après deux ans de bons et loyaux services, Jörg Roten va stopper sa collaboration avec Wendy Holdener. La Schwytzoise, tout comme Camille Rast, se retrouve sans entraîneur pour la saison prochaine.

Mathias Germann

Deux ans c'est assez, trois c'est trop. Wendy Holdener va devoir composer avec le départ de son entraîneur principal, Jörg «Yoyo» Roten. «Je lui ai annoncé il y a un mois que j'arrêtais avec elle. La discussion s'est bien passée. Elle est heureuse pour moi», explique le Valaisan, qui occupera le rôle de directeur de course chez Stöckli.

Pour la Schwytzoise, la fin de cette collaboration arrive toutefois au mauvais moment. Avant les Championnats du monde à domicile à Crans-Montana, Wendy Holdener a besoin de stabilité. «Un changement peut aussi donner des ailes, relativise Jörg Roten. J'ai rarement vu une athlète aussi professionnelle et motivée que Wendy. Elle a tout ce qu'il faut pour remporter de grands succès.»

Récemment, Wendy Holdener a manqué son grand objectif: remporter la médaille d'or en slalom aux JO de Milan-Cortina. Les larmes qui ont coulé sur son visage illustrent l'ampleur de cette déception. Mais cela n'a pas duré longtemps. Devenue marraine, elle a profité de cette pause pour passer du temps avec ses proches et se ressourcer.

Dur à remplacer

Depuis lundi, l'athlète de 32 ans a repris le chemin de l'entraînement dans son canton d'origine. D'abord en géant, puis en slalom. Dans une semaine, elle se rendra à Are (Suède). Suivra ensuite les finales de Coupe du monde en Norvège. «Il y a encore beaucoup de points à gagner», prévient son entraîneur. Pas le temps de se lamenter.

Mais la pression monte chez Swiss-Ski. Après l'annonce du départ à la retraite de Denis Wicki, l'entraîneur de Camille Rast, Holdener doit également trouver un nouveau mentor. Beat Tschuor, responsable de l'équipe féminine, explique: «Le départ de Yoyo fait mal. Il travaille de manière directe et précise. On ne remplace pas quelqu'un comme lui facilement.» Il y a des candidats. Des discussions sont en cours. Des solutions devraient être présentées au début du mois prochain.

«Qui ne voudrait pas travailler avec elle?»

Il y a six ans déjà, Wendy Holdener avait été mise en relation avec Livio Magoni, l'ancien entraîneur de Petra Vlhova. «J'aime beaucoup l'attitude de Wendy au travail», avait-il déclaré à l'époque. Mauro Pini serait également une option. Le Tessinois a mené Lara Gut-Behrami au sommet du cirque blanc et a récemment démissionné de son poste d'entraîneur des techniciens italiens. «Elle est une athlète de haut niveau. Qui ne voudrait pas travailler avec elle?», a-t-il déclaré.

Mais une promotion en interne est plus probable. On pense notamment à Christian Brill. Il travaille avec la Schwytzoise depuis plusieurs années en tant que préparateur physique. Les deux se connaissent parfaitement. Il possède également une grosse expérience en matière de technique de ski. «Un type formidable», résume Jörg Roten, qui souhaite aider sa protégée à trouver la bonne personne. Et la principale intéressée? Elle ne s'est pas encore prononcée sur le sujet.