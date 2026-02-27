Dix jours après Cortina, les skieuses suisses entament le sprint final de la Coupe du monde à Soldeu. Camille Rast chasse le globe du géant, Corinne Suter se bat pour la finale de la Coupe du monde et Wendy Holdener a besoin de points dans chaque discipline.

Les enjeux pour les Suissesses dans ce sprint final de la saison de ski

Mathias Germann et Sven Thomann

Après les Jeux olympiques, revoilà la Coupe du monde! A Soldeu, en Andorre, les choses sérieuses recommencent, avec le sprint final de l'hiver. Avec une seule médaille d'argent en cinq courses olympiques, les Suissesses veulent montrer qu'elles peuvent faire mieux.

Camille Rast: le rêve de globe est bien réel

La médaillée d'argent en slalom a repris l'entraînement physique de puis lundi, et ce week-end, elle continuera à s'entraîner. Il lui reste quatre courses - d'abord à Are (14 et 15 mars), puis lors de la finale de la Coupe du monde à Lillehammer (25 et 25 mars). Alors que le globe du slalom est déjà attribué à Mikaela Shiffrin, Camille Rast compte 89 points de retard sur Julia Scheib en géant. «Seulement 89? Je pensais que c'était plus», s'est étonnée la Valaisanne envers Blick. Et d'ajouter: «Tant mieux, il y a encore quelque chose à jouer».

C'est vrai. Mais avec 200 points possibles restants, Camille Rast doit mettre les bouchées doubles. Et espérer que Julia Scheib se plante. Autre suspense: elle pourrait se classer dans le top 3 du classement général de la Coupe du monde. Elle est actuellement deuxième - Mikaela Shiffrin a 170 points d'avance. Emma Aicher a 279 points de retard sur Camille Rast, mais elle a encore huit courses à disputer.

Corinne Suter en attente de la délivrance

La Schwytzoise a fourni des prestations intéressantes lors des grands événements au cours des sept dernières années. Mais cette fois, le handicap de sa chute survenue en décembre était trop important. 14e en descente, 11e en super-G: Corinne Suter ne s'est jamais approchée d'une médaille en Italie. Quand le déclic se fera-t-il? «Je ne sais pas», répond-elle honnêtement.

Toujours est-il que certains temps de passage à Cortina lui ont donné le courage de penser que la délivrance pourrait bientôt arriver. Elle doit marquer de gros points à Soldeu et lors des trois courses de vitesse à Val di Fassa (du 6 au 8 mars) pour atteindre la finale de la Coupe du monde de descente et de super-G.

Les larmes de Wendy Holdener sont séchées

Elle n'avait qu'un seul objectif: le titre olympique en slalom. Wendy Holdener l'a nettement manqué. La quatrième place a été brutale, beaucoup de larmes ont coulé. «Je vais me relever», a-t-elle promis. Personne n'en doute. La Schwytzoise a du caractère.

Avec 428 points au classement général de la Coupe du monde, il lui manque 72 points pour pouvoir participer à la finale de la Coupe du monde dans chaque discipline. Ce privilège est accordé à tous celles qui ont 500 points ou plus au compteur.

Malorie Blanc a beaucoup appris à Cortina

Avec sa victoire en super-G à Crans-Montana, la jeune Valaisanne a suscité des attentes pour Cortina, qu'elle n'a pas pu satisfaire. Elle perd encore trop de temps dans les passages de glisse et dans les longs virages. «Son heure viendra», affirme avec conviction la légende du ski Bernhard Russi.

En descente, Malorie Blanc doit encore gagner quatre places pour pouvoir prendre le départ à Lillehammer. En super-G, rien n'est perdu. «J'étais consciente d'avoir encore du travail pour confirmer. Les Jeux olympiques ont été une expérience importante», a déclaré Blanc.

Mélanie Meillard a enfin trouvé son rythme de croisière.

Il faut bien l'avouer: La pente plate de Cortina était faite pour la Valaisanne. Néanmoins, sa septième place en slalom est plus qu'un simple succès d'estime. «Ce n'était pas difficile d'être plus rapide que jusqu'à présent cet hiver», a-t-elle plaisanté. En effet, son hiver avant les Jeux olympiques était à oublier. La situation est-elle en train de s'améliorer?

La pente d'Are (Suède) est l'une de ses pistes préférées, elle y a souvent fait de bonnes performances. Elle est 20e au classement de la Coupe du monde de slalom, avec 27 points de retard sur la 15e place, ce qui signifie qu'elle doit s'efforcer de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. D'ailleurs, Eliane Christen (27e) est 17e - ses perspectives pour Lillehammer sont intactes.