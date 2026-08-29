Michelle Gisin se confie sur la «fausse note» de son couple

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini partagent leur vie, mais pas leurs goûts musicaux. Une différence qui leur a donné du fil à retordre jusque dans le choix de leur danse de mariage.

Ramona Bieri

Depuis 2014, ils partagent leur vie et, cet été, Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés. Les deux stars du ski ont de nombreuses passions en commun, mais un sujet continue de les diviser. «La musique est l’un des sujets les plus délicats dans notre couple», confie la Suissesse dans l’émission de la SRF «Ma musique. Ma vie.». «Ce sont deux univers assez différents qui se rencontrent.»

Michelle Gisin écoute de la musique en dialecte suisse allemand ou de la pop grand public, tout en appréciant parfois des morceaux plus rock. Son mari, en revanche, est un grand amateur de dance, notamment des titres de Gigi d’Agostino. «Il adore ça et peut en écouter tout un après-midi avec le même enthousiasme», raconte la skieuse. Elle estime pour sa part que ce genre de musique convient à certains moments, mais pas sans occasion particulière.

Au début de leur relation, Michelle Gisin reconnaît s’être demandé si un homme dont les goûts musicaux étaient totalement différents des siens pouvait vraiment être celui qui lui convenait. «Je pensais que ce n’était pas possible.» Elle se trompait. Dans le cas contraire, Gisin et De Aliprandini ne seraient pas mariés aujourd’hui. «C’est assez drôle de constater que nous avons finalement réussi à nous rejoindre», sourit-elle. Lorsqu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils finissent généralement par écouter Michael Patrick Kelly, un artiste qui leur plaît à tous les deux.

Deux chansons pour l'ouverture du bal

La musique a également occupé une place importante lors de leur mariage. Pour une chanson, Michelle Gisin n’a laissé aucune place à la négociation: «Peace Train», de Cat Stevens. «Il était clair pour moi que je voulais absolument l’entendre pendant le mariage», explique-t-elle. Sur ce point, son mari n’a pas eu son mot à dire. «Nous avons tout de même un peu discuté du moment auquel la chanson serait diffusée. Là, il a pu donner son avis.»

Ils ont en revanche trouvé un compromis pour accompagner leur danse de mariage. «Nous avons dû nous creuser davantage la tête, car aucun de nous deux n’est vraiment doué pour la danse.» Le couple a malgré tout renoncé à prendre des cours. Son choix s’est porté sur «Felicità», d’Al Bano et Romina Power, un classique italien qui a ensuite laissé place, sans interruption, à «De Pizzaiolo», de Stubete Gäng. «Puisque nous ne savons pas danser, nous nous sommes dit que nous allions en faire une petite blague», explique Gisin.

Ses invités italiens, en particulier, n’auraient pas immédiatement compris, avant de finalement se joindre à la fête. Malgré leur manque de talent, cette danse demeure un souvenir très spécial pour Michelle Gisin. «Luca était tellement heureux, c’était adorable. Il me regardait avec un immense sourire.»



