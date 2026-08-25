Nouveau coup dur pour Federica Brignone

Ramona Bieri

En avril 2025, Federica Brignone a été victime d’une lourde chute. Le diagnostic avait été terrible: double fracture avec déplacement du plateau tibial et de la tête du péroné, ainsi qu’une rupture du ligament croisé de la jambe gauche. Malgré tous ces obstacles, l’Italienne de 36 ans a remporté deux titres olympiques seulement dix mois plus tard, en géant et en super-G.

Mais les séquelles de sa chute se font toujours sentir. Après les Jeux olympiques, elle s’était livrée sans détour. «Lorsque je skie le matin, je boite ensuite toute la journée», avait-elle confié dans une interview.

Près d’un an et demi après sa chute, ses blessures ne sont toujours pas totalement guéries. «Ma jambe va de mieux en mieux», écrit Brignone mardi matin sur Instagram. Mais l’Italienne apporte immédiatement un bémol. «Malheureusement, je ressens encore des douleurs lors de certaines activités et lorsque je skie.»

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Une opération de plus

Pour cette raison, la double lauréate du classement général de la Coupe du monde a décidé, en accord avec son équipe médicale, de subir une nouvelle intervention chirurgicale. «L’objectif principal sera de retirer la plaque et de nettoyer la zone», explique Brignone. Son ménisque pourrait également être traité.

Les médecins ne détermineront toutefois qu’au cours de l’opération si cette intervention sur le ménisque est nécessaire. L’opération est prévue dès mardi après-midi. Enfin, Brignone promet de tenir ses fans informés de l’évolution de sa convalescence. Une chose est sûre: elle ne songe pas à abandonner.