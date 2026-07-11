Un mois après avoir annoncé sa grossesse, Maria Therese Tviberg partage une nouvelle grande étape de sa vie. L'ancienne championne du monde de slalom parallèle s'est fiancée avec son compagnon.

Ramona Bieri

Il y a un mois, Maria Therese Tviberg avait surpris ses fans en annonçant sur Instagram qu'elle attendait son premier enfant. L'ancienne spécialiste norvégienne des disciplines techniques partage désormais une nouvelle étape importante de sa vie.

La skieuse de 32 ans s'est fiancée avec son compagnon, Sindre Møen Paulseth. «Je suppose que ça lui a plu», écrit-elle avec humour en légende d'une série de photos où elle affiche fièrement sa bague de fiançailles. «J'ai hâte d'être avec toi pour toujours», ajoute-t-elle.

La publication a rapidement suscité de nombreuses réactions dans le monde du ski. Parmi les premières à la féliciter figure la Suissesse Corinne Suter, qui écrit simplement: «Awww, félicitations.» Emma Aicher, Adrian Smiseth Sejersted et Nina Løseth ont eux aussi adressé leurs vœux aux futurs mariés.

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Une carrière freinée par les blessures

Maria Therese Tviberg a mis un terme à sa carrière en septembre 2024, après avoir été longtemps freinée par les blessures. Quelques mois auparavant, elle s'était gravement blessée au genou à la suite d'une chute en géant. Cette blessure a finalement précipité sa décision de ranger définitivement les skis. «Je ressens la peur de me blesser à nouveau», expliquait-elle alors à la chaîne norvégienne NRK. «Les conséquences d'une nouvelle blessure seraient trop lourdes.»

Au total, la Norvégienne aura disputé 85 courses de Coupe du monde. Son meilleur résultat sur le circuit reste une cinquième place en slalom géant. C'est toutefois lors des grands rendez-vous qu'elle a signé ses plus beaux exploits.

Elle a décroché la médaille de bronze de l'épreuve par équipes aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, puis l'argent lors des Championnats du monde 2023. Cette même année, elle avait créé la surprise en devenant championne du monde de slalom parallèle. Aujourd'hui, Maria Therese Tviberg a tourné la page du ski de haut niveau et travaille comme agente immobilière.