Un ancien skieur pro est décédé à 41 ans

L'ancien skieur américain TJ Lanning est mort à 41 ans. Sa carrière avait été stoppée net par une grave chute en 2009, à seulement 25 ans.

Ramona Bieri

L'ancien spécialiste de vitesse américain TJ Lanning est décédé à l'âge de 41 ans. Des proches l'ont confirmé à la plateforme skiracing.com. Les causes du décès ne sont pas connues.

Cette triste nouvelle suscite une vive émotion. «Nous sommes profondément attristés par la mort de TJ Lanning, ancien skieur alpin et entraîneur de l'équipe américaine, dont l'influence sur notre sport dépassait largement sa carrière de compétiteur», écrit la fédération américaine sur Instagram, avant d'ajouter: «Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et ses enfants en cette période difficile».

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Sous la publication, de nombreuses stars du ski, anciennes et actuelles, expriment leurs condoléances, parmi lesquelles Aksel Lund Svindal, Vreni Schneider ou encore Mikaela Shiffrin.

Une carrière stoppée à 25 ans

Sur les pistes, Lanning se distinguait par un style de course sans peur, ce qui ne l'épargnait pas des blessures. Il n'a ainsi disputé que 42 courses de Coupe du monde, avec trois top 10 mais jamais de podium. En Coupe d'Europe en revanche, il a remporté l'une de ses 49 courses.

Lors d'une chute en novembre 2009, Lanning s'est gravement blessé, luxation du genou, plusieurs ruptures de ligaments à la jambe gauche et fracture de la cinquième vertèbre cervicale, ce qui l'a contraint à mettre un terme à sa carrière à seulement 25 ans. Il est ensuite resté fidèle au ski en tant qu'entraîneur. TJ Lanning s'en est allé bien trop tôt.