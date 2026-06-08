Après une carrière ponctuée de blessures et un retrait des pistes en 2024, Maria Therese Tviberg s'apprête à connaître un heureux événement. La Norvégienne attend son premier enfant.

Ramona Bieri

En septembre 2024, Maria Therese Tviberg (32 ans) avait annoncé sa retraite sportive. «Il est temps de dire au revoir à ce que j’ai fait toute ma vie», écrivait-elle alors sur Instagram dans un message chargé d’émotion.

Un an et demi plus tard, la Norvégienne a cette fois une heureuse nouvelle à partager. Elle et son compagnon Sindre Moeen Paulseth s’apprêtent à devenir parents pour la première fois. À cette occasion, ses amies lui ont réservé une surprise ce week-end en organisant une baby shower. Tviberg en a partagé plusieurs clichés sur Instagram. On l’y voit afficher fièrement son ventre arrondi et porter une écharpe sur laquelle est inscrit «Mom to be» («future maman»).

Au cours de sa carrière, Tviberg a pris le départ de 85 épreuves de Coupe du monde. Un total limité par les nombreuses blessures qui ont jalonné son parcours. Son dossier médical comprend notamment une rupture des ligaments croisés en 2017, une blessure à la cheville en 2021 et une nouvelle grave blessure au genou en 2023.

Trois médailles dans les grands championnats

Après chaque coup dur, la Norvégienne a fait preuve d’une grande détermination pour revenir au plus haut niveau. Avant de finalement décider de mettre un terme à sa carrière. La raison principale: la peur. «Je peux sentir la peur de me blesser à nouveau», expliquait-elle alors à la chaîne publique norvégienne NRK. «Les conséquences d’une nouvelle blessure seraient trop importantes.»

Son meilleur résultat en Coupe du monde reste une cinquième place obtenue en slalom géant. C’est toutefois lors des grands rendez-vous qu’elle a signé ses plus beaux succès. Dans l’épreuve par équipes, elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2022 puis l’argent aux Championnats du monde de 2023. La même année, elle a également été sacrée championne du monde de l’épreuve parallèle.

Depuis sa retraite, Tviberg a tourné la page du ski de compétition. Depuis l’an dernier, elle travaille comme agente immobilière. Elle se prépare désormais à accueillir son premier enfant et à entamer un nouveau chapitre de sa vie.