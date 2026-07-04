Manuel Feller révèle avoir traversé une période de souffrance psychologique. Le skieur autrichien explique avoir eu besoin d'une aide professionnelle pour surmonter cette épreuve.

Une star autrichienne du ski alpin se confie sur sa santé mentale

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Ramona Bieri

En décembre dernier, Manuel Feller avait laissé entrevoir qu'il traversait une période compliquée. «C'est un peu difficile en ce moment», avait-il confié à l'ORF, avant d'ajouter: «Sur les pistes comme en dehors.» A l'époque, la star autrichienne du ski n'avait pas souhaité entrer dans les détails.

Alors qu'il prépare désormais la prochaine saison, le slalomeur de 33 ans se livre pour la première fois avec franchise dans les colonnes du journal «Krone». Il révèle avoir souffert de problèmes psychologiques. «C'est une période difficile, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le sujet», explique-t-il. Des douleurs physiques persistantes, notamment au dos, ont toutefois lourdement pesé sur son moral.

Malgré ces difficultés, Manuel Feller est parvenu à réaliser une excellente saison. En janvier, il a remporté le prestigieux slalom de Kitzbühel. Très ému après sa victoire, il avait évoqué «la période la plus difficile de ma vie» et remercié, les larmes aux yeux, son épouse Selina pour son soutien.

«Je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul»

Pour sortir de cette spirale, Manuel Feller a fait appel à une aide professionnelle. «Je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul», affirme-t-il aujourd'hui. Selon lui, ses difficultés se sont construites au fil des années et trouvent notamment leur origine dans son enfance. «Je suis entré en internat à dix ans, j'ai toujours tout géré tout seul», raconte-t-il.

Aujourd'hui marié et père de deux enfants, il reconnaît que cette façon de fonctionner a fini par le rattraper. «Quand on a toujours tout géré seul et que l'on se retrouve dépassé par certaines situations, le gouffre devient de plus en plus profond», explique-t-il. Le skieur se veut toutefois rassurant: «Aujourd'hui, tout est à nouveau plus ou moins en ordre.»

Il repousse la fin de sa carrière

Son opération d'une hernie discale et d'une sténose du canal rachidien, subie après les Jeux olympiques, a sans doute contribué à cette amélioration. Lors de ces Jeux, il avait remporté la médaille d'argent du combiné par équipes avec Vincent Kriechmayr. Cette intervention l'avait toutefois contraint à mettre un terme prématuré à sa saison.

A l'origine, Manuel Feller avait prévu de prendre sa retraite après les Jeux olympiques. En décembre, il en était convaincu. «Ces derniers temps, je n'avais plus le plaisir de skier. Je ne voulais tout simplement pas arrêter comme ça», explique-t-il.

Finalement, l'Autrichien a retrouvé l'envie de poursuivre. Il a toutefois choisi de renoncer au slalom géant pour se concentrer exclusivement sur le slalom. Son objectif est désormais clair: skier encore une saison et demie à deux saisons. «Dans deux ans, j'aurai 35 ans. Ce sera le maximum pour moi, notamment à cause de mes deux enfants», conclut-il.