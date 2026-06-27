Les poursuites contre Bode Miller ont été abandonnées

Bode Miller peut pousser un soupir de soulagement. Après avoir été arrêté pour possession de drogue, il n'aura finalement pas à comparaître devant un tribunal. Les poursuites ont été abandonnées.

Ramona Bieri

Début juin, Bode Miller a été arrêté dans l'État de l'Idaho. Le motif: possession de stupéfiants. L'icône américaine du ski a été remise en liberté moyennant une caution de 5000 dollars américains (soit environ 4000 francs suisses). Une audience préliminaire avait été fixée au 29 juillet.

Mais celle-ci n'aura finalement pas lieu. Selon les médias américains, le parquet a abandonné les poursuites contre Bode Miller. C'est ce qu'a déclaré vendredi la procureure de district Lisa A. Blake à l'agence de presse AP. «Bien que le policier ait disposé, début juin, de soupçons suffisants pour procéder à l’arrestation de M. Miller, nous avons récemment reçu des informations qui nous ont amenés à estimer qu’il était dans l’intérêt de la justice d’abandonner les poursuites pour possession de drogue à l’encontre de M. Miller.» La procureure n’a pas donné plus de détails.

Bode Miller n’était au courant de rien

Bode Miller a plaidé non coupable dès le début. Il l’a d’ailleurs clairement indiqué dans une déclaration publiée sur Instagram peu après l’annonce de son arrestation. Selon lui, il n’était pas seul dans la voiture. «Mon ami, qui m'accompagnait, avait sur lui une petite quantité de cannabis, ce dont je n'avais pas connaissance», a-t-il expliqué. Il a ajouté qu'ils avaient «pleinement coopéré avec l'agent de police».

Au cours de sa carrière, Miller a disputé 438 épreuves de Coupe du monde et remporté 33 victoires. Aux Jeux olympiques, il a remporté six médailles (dont l’or en combiné en 2010) et a décroché quatre médailles d’or aux Championnats du monde. Il a également remporté deux fois le classement général de la Coupe du monde et un total de six petits globes. Il a mis un terme à son impressionnante carrière en octobre 2017.