Mauvaises nouvelles pour Bode Miller qui, selon un site américain, aurait été arrêté pour possession de drogue. Durant sa carrière, il était considéré comme le «bad boy» du Cirque Blanc.

Ramona Bieri

Considéré durant toute sa carrière comme le «bad boy» du ski alpin, Bode Miller (48 ans) est aujourd'hui rattrapé par la justice. Selon TMZ Sports, l'Américain a été arrêté début juin aux États-Unis. Les documents judiciaires consultés par le site lui valent deux chefs d'accusation: possession de stupéfiants et détention de matériel destiné à leur consommation.

Libéré contre une caution de 5000 dollars (environ 4050 francs), l'ex-skieur a plaidé non coupable sur les deux chefs, toujours d'après TMZ Sports. L'affaire n'est pas close pour autant: une audience préliminaire est fixée au 29 juillet.

Triste anniversaire

Depuis plusieurs années, le mois de juin est une période douloureuse pour Miller et son épouse, l'ancienne joueuse de beach-volley Morgan Beck Miller (39 ans). Le 11 juin 2018, leur fille Emeline, âgée de 19 mois, s'est noyée dans la piscine des voisins. Coïncidence ou non, l'arrestation est survenue à quelques jours du triste anniversaire de sa disparition.

Sur les pistes, Miller laisse un palmarès hors normes: 33 victoires en 438 courses de Coupe du monde, six médailles olympiques (dont l'or du super-combiné en 2010), quatre titres mondiaux, deux gros globes de cristal et six petits. Il a raccroché les skis en octobre 2017.