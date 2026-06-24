Considéré durant toute sa carrière comme le «bad boy» du ski alpin, Bode Miller (48 ans) est aujourd'hui rattrapé par la justice. Selon TMZ Sports, l'Américain a été arrêté début juin aux États-Unis. Les documents judiciaires consultés par le site lui valent deux chefs d'accusation: possession de stupéfiants et détention de matériel destiné à leur consommation.
Libéré contre une caution de 5000 dollars (environ 4050 francs), l'ex-skieur a plaidé non coupable sur les deux chefs, toujours d'après TMZ Sports. L'affaire n'est pas close pour autant: une audience préliminaire est fixée au 29 juillet.
Triste anniversaire
Depuis plusieurs années, le mois de juin est une période douloureuse pour Miller et son épouse, l'ancienne joueuse de beach-volley Morgan Beck Miller (39 ans). Le 11 juin 2018, leur fille Emeline, âgée de 19 mois, s'est noyée dans la piscine des voisins. Coïncidence ou non, l'arrestation est survenue à quelques jours du triste anniversaire de sa disparition.
Sur les pistes, Miller laisse un palmarès hors normes: 33 victoires en 438 courses de Coupe du monde, six médailles olympiques (dont l'or du super-combiné en 2010), quatre titres mondiaux, deux gros globes de cristal et six petits. Il a raccroché les skis en octobre 2017.