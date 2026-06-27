Une nouvelle star du ski va se marier

Jacqueline Wiles profitait d'une escapade à la montagne avec son compagnon, Maxime Boutemy. Jusqu'à ce que cette sortie prenne soudainement une tournure très spéciale.

Ramona Bieri

Jacqueline Wiles ne s'y attendait certainement pas. Lors d'une randonnée, son compagnon de longue date, Maxime Boutemy, a soudain mis un genou à terre devant l'Américaine. Et c'est au milieu des montagnes qu'il lui a posé la question fatidique: «Veux-tu m'épouser?» Folle de joie, Jacqueline Wiles a accepté la demande en mariage et présente fièrement sa bague de fiançailles sur Instagram. «À une vie pleine d’aventures», écrit-elle en légende.

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La bonne nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le monde du ski. En témoignent les nombreux commentaires laissés par des skieuses sous la publication de Jacqueline Wiles. «Toutes nos félicitations à vous deux!», écrit Paula Moltzan. D’autres de ses coéquipières, comme Breezy Johnson, Isabella Wright ou Nina O’Brien, se joignent à ces vœux de bonheur. Et des messages lui parviennent également de Suisse. Michelle Gisin, qui vient de fêter son mariage le week-end dernier, a laissé deux cœurs sous la publication. Joana Hählen et Jasmina Suter se joignent également aux félicitations.

Une médaille olympique et quatre podium

Pour Jacqueline Wiles, cette demande en mariage intervient quelques mois après un autre moment fort, sur le plan sportif. Lors de la descente des Jeux olympiques, la déception était grande. Quatrième, elle a raté de peu le podium. Deux jours plus tard, les choses se sont améliorées. Dans le combiné par équipe, elle a pu célébrer avec Paula Moltzan la médaille de bronze.

En Coupe du monde, Jacqueline Wiles a disputé jusqu’à présent 143 courses, principalement en super-G et en descente. Elle est montée quatre fois sur le podium: deux fois en Italie (Cortina d’Ampezzo) et deux fois en Autriche (Zauchensee). Il ne manque plus qu’une victoire à l'Américain pour compléter son palmarès.