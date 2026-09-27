Ramona Bieri

«Une livraison spéciale et une nouvelle patronne en ville», écrit Maria Therese Tviberg sur Instagram. La Norvégienne révèle être récemment devenue maman pour la première fois. Elle a publié de nombreux clichés attendrissants, notamment un moment de tendresse entre son mari, Sindre Moeen Paulseth, et le bébé.

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Les félicitations du monde du ski ne se font pas attendre: les anciens coéquipiers de Maria Therese Tviberg, Adrian Smiseth Sejersted ou Nina Haver-Loeseth, ont commenté la publication.

Au cours de sa carrière, Maria Therese Tviberg a évolué dans les disciplines techniques. C'est désormais dans sa vie privée qu'elle passe à la vitesse supérieure. Début juin, la Norvégienne a surpris tout le monde en annonçant qu'elle était enceinte; un mois plus tard, elle s'est fiancée à Sindre Moeen Paulseth et, fin juillet, un mariage civil éclair a suivi.

Une retraite motivée par les blessures

Maria Therese Tviberg a fait ses adieux à la scène du ski en septembre 2024. De nombreux problèmes de santé ont marqué sa carrière. Après sa cinquième grave blessure au genou, elle a décidé d'arrêter, par crainte que cela ne se reproduise. «Les conséquences d'une nouvelle blessure seraient trop lourdes», avait-elle alors déclaré à NRK.

Maria Therese Tviberg n'a ainsi pris le départ que de 85 courses de Coupe du monde. Son meilleur résultat est une 5e place en slalom géant. Elle a connu davantage de succès lors des grandes compétitions: en 2022, elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques et, en 2023, la médaille d'argent aux Championnats du monde, dans l'épreuve par équipe. C'est en 2023 qu'elle a réalisé son plus grand exploit en remportant de manière inattendue le titre de championne du monde en slalom parallèle. Aujourd'hui, Maria Therese Tviberg travaille comme agent immobilier et profite pleinement de sa nouvelle vie de jeune maman.