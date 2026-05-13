Le triple champion olympique Franjo von Allmen a été honoré lors du gala de Swiss Ski mardi soir. Mais ce n'est pas que sur les pistes de ski que le Bernois s'est illustré.

Matthias Dubach

Franjo von Allmen plutôt que Marco Odermatt? La logique mathématique a parlé. Qui a rapporté le plus grand nombre de médailles olympiques et lesquelles? C’est ce qui explique que von Allmen ait devancé ses coéquipiers Odermatt et Loïc Meillard lors du gala de Swiss Ski mardi soir. Chacun d’entre eux ayant remporté trois breloques à Bormio, c'est la couleur du métal qui a fait la différence en faveur du triple champion olympique, vainqueur en descente, en super-G et en combiné par équipes.

Les trois globes remportés par «Odi» n'ont donc pas suffi au Nidwaldien pour être nommé athlète suisse de l’année dans les sports de neige. «En tout cas, c’est une belle récompense pour le travail accompli», a commenté von Allmen à l'issue de la cérémonie.

«Des personnes qui comptent beaucoup pour moi»

Chargé d'animer cette soirée de gala, Rainer Maria Salzgeber, journaliste à la SRF, a dévoilé une anecdote inattendue. Le champion lui a écrit une lettre pour le remercier d'avoir œuvrer lors de la réception en l'honneur du champion dans son Boltingen natal après les JO. Une lettre écrite à la main.

Interrogé par Blick, Franjo von Allmen a détaillé: «Je n'ai pas seulement envoyé des lettres aux personnes qui ont aidé à organiser cette soirée.» Le Bernois a essayé, à la fin de la saison, de remercier par écrit le plus grand nombre de personnes l'ayant soutenu durant cette saison. «Parmi elles, il y avait des personnes qui m’ont accompagné tout au long de ma carrières. Des personnes qui comptent beaucoup pour moi. J’essaie de penser à tout le monde et de leur adresser ainsi un petit mot de remerciement.»

Rainer Maria Salzgeber recevra-t-il une nouvelle lettre manuscrite après avoir animé le gala de Swiss-Ski? «Plus il y en a, moins elles ont de valeur», déclare le Bernois à Blick en rigolant.