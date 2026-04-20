Franjo von Allmen fait son entrée dans la liste Forbes

Manuela Bigler

L’or en descente, en super-G et avec Tanguy Nef en combiné par équipes. Franjo von Allmen a été le grand dominateur des épreuves de ski alpin en février, lors des Jeux olympiques de Bormio. Il a décroché ces trois médailles d’or dès sa première participation olympique.

Grâce à ses performances exceptionnelles, le Bernois figure dans la catégorie «Sports and Games», sur la liste «30 Under 30 Europe 2026» du magazine économique américain Forbes, qui distingue chaque année de jeunes personnalités marquantes dans dix catégories.

«Franjo von Allmen s’est imposé comme l’une des révélations des Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina, remportant trois médailles d’or en ski alpin et devenant le skieur suisse le plus titré lors d’une même olympiade», écrit Forbes sur son site internet. «À seulement 23 ans, il a remporté les Championnats du monde de ski alpin 2025 et est ainsi devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de cette discipline», poursuit le magazine pour justifier son choix.

Alisha Lehmann aussi distinguée

Outre Franjo von Allmen, sept autres olympiennes et olympiens figurent également sur la liste. Parmi eux, le fondeur norvégien Johannes Høsflot Klæbo, qui a remporté six médailles d’or en février et, avec un total de onze titres olympiques, est devenu l’athlète des Jeux d’hiver le plus décoré de l’histoire. Figurent aussi la patineuse de vitesse néerlandaise Jutta Leerdam et le coureur norvégien de combiné nordique Jens Lurås Oftebro.

Parmi les sportives et sportifs non olympiques apparaît également la footballeuse Alisha Lehmann. «Alisha Lehmann est une attaquante de l’équipe de Suisse, qui compte déjà plus de 65 sélections et qui a récemment réalisé un transfert très remarqué vers l’équipe de WSL Leicester City Women en 2026», écrit Forbes.

Le magazine tient aussi compte de son influence en dehors des terrains: «Elle est l’une des sportives les plus influentes au monde et compte plus de 27 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok».