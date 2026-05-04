Le FC Thoune a même réussi à impressionner Franjo von Allmen

Marco Pescio , Mathias Germann et Matthias Dubach

Thoune écrit un véritable conte de fées footballistique! Promu, le club bernois est sacré champion de Suisse à la surprise générale. La star du ski Franjo von Allmen, originaire de Boltigen, pas très loin, partage l’enthousiasme du club de l'Oberland: «Ce que le FC Thoune a accompli avec passion et un esprit d’équipe remarquable force le respect. Toutes mes félicitations à tous les acteurs de ce titre. C’est la preuve que les plus belles histoires naissent souvent juste devant chez nous.»

Le jeune talent Dania Allenbach (19 ans), de Gstaad, renchérit: «Je félicite chaleureusement le FC Thoune pour ce titre! Votre saison a été impressionnante, portée par un esprit de combat, une cohésion et une détermination exemplaires jusqu’au bout. Chapeau!»

«Le premier d’une longue série!»

Les championnes du monde de curling emmenées par la skip Xenia Schwaller se réjouissent elles aussi du sacre thounois. Trois des quatre joueuses — Selina Gafner, Fabienne Rieder et Selina Rychiger — sont originaires de Matten, au bord du lac de Thoune. Leur message: «Heya FC Thun, félicitations pour ce premier titre d’une longue série! Nous sommes fières de vous.»

Le pilote de Formule E Nico Müller a remporté samedi à Berlin sa première victoire dans le championnat électrique — avant de vibrer dimanche avec le FC Thoune: «Ce titre est incroyable. Un véritable conte de fées s’est écrit chez nous, dans l’Oberland bernois. Je suis extrêmement fier des gars.» Le pilote Porsche, originaire de Blumenstein, a d’ailleurs assisté à plusieurs matches cette saison à la Stockhorn Arena avec sa famille et ses proches. «C’est une saison unique. Ce titre envoie un message fort. J’espère que l’équipe et le staff garderont cette ambition et continueront à attaquer avec la même intensité.»

Des figures marquantes du football suisse ont également adressé leurs félicitations. Ancien entraîneur de Thoune, aujourd’hui sur le banc de Mayence, Urs Fischer a écrit sur Instagram: «Être sacré champion en tant que promu, c’est tout simplement sensationnel. Chapeau bas! Dans le football moderne, de tels contes de fées sont devenus rares — raison de plus pour savourer celui-ci.» Toujours très attaché au club, il dit se réjouir «de tout cœur avec les supporters, la ville, le club et tout son environnement pour ce triomphe amplement mérité».