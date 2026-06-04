Révélation suisse du géant cet hiver, Shaienne Zehnder a subi une intervention au genou pour mettre fin à des douleurs persistantes. La skieuse se remet également d'une blessure au pied.

La Suissesse Shaienne Zehnder traverse une période délicate malgré une saison encourageante. A 20 ans, la skieuse de l'Oberland bernois avait franchi un cap cet hiver en disputant ses premières épreuves de Coupe du monde de géant. Elle n'est toutefois pas encore parvenue à se qualifier pour une deuxième manche au plus haut niveau.

Dans une publication partagée sur Instagram, la jeune Suissesse a donné de ses nouvelles à ses supporters. Elle a révélé avoir récemment subi une intervention chirurgicale au genou. «Après des semaines à traîner des problèmes au genou, j'ai décidé de subir une intervention chirurgicale mineure. C'était nécessaire pour régler définitivement le problème», a-t-elle expliqué.

Une autre blessure au pied

Comme si cela ne suffisait pas, Shaienne Zehnder a également été victime d'un accident qui l'a contrainte à interrompre momentanément ses activités. La skieuse s'est blessée au pied après un faux pas et doit actuellement porter une attelle.

Malgré ces contretemps, elle se veut rassurante concernant son état de santé. «Ça va déjà beaucoup mieux et la guérison progresse bien», a-t-elle assuré. La Bernoise espère désormais retrouver rapidement l'entraînement afin de poursuivre sa progression après un hiver qui lui a permis de découvrir le plus haut niveau mondial.